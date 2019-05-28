Fatih Terim'e şampiyonluk hediyesi! Golcünün kralı geliyor

Galatasaray, Manoca'dan ayrılacağını açıklayan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yu transfer etmek istiyor.

Bu sezon Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Galatasaray kadrosunu güçlendirerek UEFA Kupası'nı aldığı dönemdeki başarılı günlerine dönmenin planlarını yapıyor.

Uzun süredir Kolombiyalı yıldız Falcao ile ilgilenen ancak bir türlü kadrosuna katamayan Galatasaray, bu kez transferi gerçekleştirmek istiyor.

Diagne satılırsa Falcao gelecek

Fotomaç'ın haberine göre; Falcao ile anlaşılması halinde, takıma uyum sağlayamayan ve şampiyonluk kutlamalarına katılmayan Diagne gönderilecek. Suudi Arabistan'dan gelen teklifler değerlendirilecek ve dev transfer için kaynak yaratılacak.