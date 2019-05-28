Ramazan bayramı sayılı günler kala vatandaşlar AVM'ler arefe günü kaça kadar açık, bayramda AVM'ler açık mı sorularının yanıtını arıyor. Arefe günü birçok AVM saat 00.0'a kadar açık olacak. Bayramda ise yine birçok AVM 10.00-23.00 arasında hizmet verecek.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, bazı valiliklerce alınan dini bayramların ilk gününde AVM'lerin tatil olması yönündeki kararın Türkiye genelinde uygulanmasını istedi.

Palandöken, Ankara, Antalya ve Konya valiliklerinin dini bayramların ilk gününde ve 1 Ocak'ta AVM'lerin kapalı olmasına ilişkin kararının tüm valiliklere örnek olması gerektiğini belirtti.

AVM'lere yönelik tatil kararı

AVM'lerin çalışma saatleriyle ilgili Perakende Yasası'nın güncellenmesinin önemine işaret eden Palandöken, şunları söyledi:

"AVM'lere yönelik tatil kararının bu Ramazan Bayramı'nda hayata geçirilmesini esnaf ve sanatkarımızın yanı sıra AVM'de çalışan personel de sevinçle karşılar. AVM'lerde çalışanların bir sosyal hayatı, ailelerinin olduğunu düşünürsek bir günlük tatil kararı çok önemli. Dünyanın hiçbir yerinde haftanın her günü, özel günlerde ve tüm tatillerde açık AVM bulamazsınız. Avrupa'nın bu uygulamasını biz de örnek almalıyız. AVM'lere yönelik tatil kararı yalnızca 3 ilde değil tüm Türkiye'de hayata geçirilmeli."