Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan eğitim sistemi açıklaması! Bu ilk kez yapılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'ilk kez bir ülkenin eğitim sisteminin alt sistemlerle beraber bütünleşik olarak ele alındığı ve her bir alt sistemin birbiriyle alakasının güçlü bir şekilde fizibilitesinin yapıldığı bir tasavvurdan söz ettiklerini söyledi.

Selçuk, Dolmabahçe Ofisi'nde Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen "Eğitime Değer Katanlar Bağış Programı"nda hayırsever iş insanlarıyla iftar sofrasında bir araya geldi. Bakan Selçuk, programda konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise ilk kez bir ülkenin eğitim sisteminin alt sistemlerle beraber bütünleşik olarak ele alındığı ve her bir alt sistemin birbiriyle alakasının güçlü bir şekilde fizibilitesinin yapıldığı bir tasavvurdan söz ettiklerini söyledi. AK Parti döneminde yapılan hizmetlerin daha önce bir hayal olduğuna vurgu yapan Selçuk, "Bugün zamanın ruhunun getirdiği birtakım değişiklikler ve yeni bir bakış açısı lazım. Yeni bir tasavvur geliştirmemiz lazım. Bunu yapabiliriz.

Bizim bunu dönüştürmemiz lazım

Bu topraklarda bir mutabakat içerisinde çocuklarımızda buluşamayacaksak biz nelerde buluşacağız? Hususen vurgulamak istediğim bu alt sistemlerden biri de bu Tasarım Beceri Atölyeleridir. Bizim çocuklarımız sadece ve sadece kağıt üzerinde a,b,c şeklinde işaretlemelerle eğitim hayatlarını sürdürdüklerini zannediyorlar. Bu gerçekten bir zan. Eğitimin kendisi değil. Bizim bunu dönüştürmemiz lazım. Yaratılışta var olan 3 hususiyeti dikkate alarak yapabiliriz.

İlkokul birinci sınıftan itibaren mühendislik atölyesine sokmamız lazım

Düşünsel olanı duygusal olanı ve fiziksel olanı bütünleştirerek çocuğun tabiatına hürmet ederek yapabiliriz. Bunu yapmak için Tasarım Beceri Atölyelerinde her bir çocuğumuzu ilkokul birinci sınıftan itibaren mühendislik atölyesine sokmamız lazım. Robotik, drama, sanat ve spor atölyesine sokmamız lazım. Bunun için özellikle pilot çalışmalarda, kenar mahallelerdeki fakir bölgelerdeki okullarda başladık. Adıyaman'dan, Ağrı'nın ilçelerinden başladık." ifadelerini kullandı.

Orta öğretimde de Hayal-Etkinlik-Yaşam atölyeleri olacak

Selçuk, çocukların atölyelerdeki çalışmaları sırasında öğretmenlerin dönüşümüne de tanıklık ettiklerini anlatarak, bu atölyelerin lisede de devam edeceğini söyledi.Orta öğretimde de Hayal-Etkinlik-Yaşam (HEY) atölyelerinin olacağını aktaran Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

Bunun için bir alt yapı kurmak zorundayız

"Öğrenciler milli ya da uluslararası seviyelerde sertifikalarla desteklenecek. Orta öğretimdeki her bir öğrencinin ulusal ya da uluslararası bir sertifikayla lise bittiğinde buluşmasına imkan sağlıyoruz. Uzaktan öğretimin imkanlarını getiriyoruz. Başka kurum ve kuruluşlarda bulunan sertifika ve eğitimlerin ders olarak kredilendirilmesini sağlıyoruz. İlk, orta ve liseyi bütünleşik olarak ele aldığımız için yapmak zorundayız. Bunun için bir alt yapı kurmak zorundayız."

Bu bir milli eğitim bakanının kendi başına çözebileceği meselenin ötesinde

Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu liderliğe dikkati çekerek, "Dünya tarihinde büyük bir eğitim projesi yapmış bütün ülkelerin arkasında büyük bir lider yatıyor. Bu bir milli eğitim bakanının kendi başına çözebileceği meselenin çok çok ötesindedir. O sebeple Cumhurbaşkanımızın liderliği çok önemli. Hanımefendinin liderliği çok önemli. Çünkü onun cesareti bizi cesaretlendiriyor. İstiyoruz ki çocuklarımız artık daha fazla gülümsesinler" dedi.