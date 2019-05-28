HABER /  EKONOMİ

Bayramda AVM'lere yönelik tatil kararı

Bayramda AVM'lere yönelik tatil kararı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "AVM'lere yönelik tatil kararı yalnızca 3 ilde değil tüm Türkiye'de hayata geçirilmeli. AVM'de çalışanların bir sosyal hayatı, ailelerinin olduğunu düşünürsek bir günlük tatil kararı çok önemli" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, bazı valiliklerce alınan dini bayramların ilk gününde AVM'lerin tatil olması yönündeki kararın Türkiye genelinde uygulanmasını istedi.

Palandöken, Ankara, Antalya ve Konya valiliklerinin dini bayramların ilk gününde ve 1 Ocak'ta AVM'lerin kapalı olmasına ilişkin kararının tüm valiliklere örnek olması gerektiğini belirtti.

AVM'lere yönelik tatil kararı

AVM'lerin çalışma saatleriyle ilgili Perakende Yasası'nın güncellenmesinin önemine işaret eden Palandöken, şunları söyledi:

"AVM'lere yönelik tatil kararının bu Ramazan Bayramı'nda hayata geçirilmesini esnaf ve sanatkarımızın yanı sıra AVM'de çalışan personel de sevinçle karşılar. AVM'lerde çalışanların bir sosyal hayatı, ailelerinin olduğunu düşünürsek bir günlük tatil kararı çok önemli. Dünyanın hiçbir yerinde haftanın her günü, özel günlerde ve tüm tatillerde açık AVM bulamazsınız. Avrupa'nın bu uygulamasını biz de örnek almalıyız. AVM'lere yönelik tatil kararı yalnızca 3 ilde değil tüm Türkiye'de hayata geçirilmeli."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Mehmet Topal gemileri yaktı
Mehmet Topal gemileri yaktı
Türkiye'nin en büyük şirketi Tüpraş oldu
Türkiye'nin en büyük şirketi Tüpraş oldu
Çin Merkezli Alibaba'dan yeni hamle
Çin Merkezli Alibaba'dan yeni hamle
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun detayları belli oldu!
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun detayları belli oldu!
Dünyada ilk kez bir albino panda görüntülendi
Dünyada ilk kez bir albino panda görüntülendi
Bakan Süleyman Soylu Türkiye sınırları içindeki terörist sayısını açıkladı
Bakan Süleyman Soylu Türkiye sınırları içindeki terörist sayısını açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Kadir Gecesi nedir Kadir Gecesi hadisleri ile önemi
Kadir Gecesi nedir Kadir Gecesi hadisleri ile önemi
Neymar'a büyük darbe
Neymar'a büyük darbe
Af haberleri 28 Mart genel af çıkar mı son haber geldi
Af haberleri 28 Mart genel af çıkar mı son haber geldi
Galatasaray yayın gelirinde de şampiyon
Galatasaray yayın gelirinde de şampiyon
Erzurum'daki bu lise çoğu fabrikadan fazla üretim yapıyor
Erzurum'daki bu lise çoğu fabrikadan fazla üretim yapıyor
Pazartesi günü okullar yarım gün mü arefe günü tatil mi MEB
Pazartesi günü okullar yarım gün mü arefe günü tatil mi MEB
Merkez Bankası yeni 100 ve 200 euroluk banknotlar dolaşıma sundu
Merkez Bankası yeni 100 ve 200 euroluk banknotlar dolaşıma sundu
Çarpışma 24. bölüm fragmanı final
Çarpışma 24. bölüm fragmanı final
Yorumlar