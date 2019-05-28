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Merkez Bankası yeni 100 ve 200 euroluk banknotlar dolaşıma sundu

Merkez Bankası yeni 100 ve 200 euroluk banknotlar dolaşıma sundu

Avrupa Merkez Bankası, yeni 100 ve 200 euroluk banknotların bugün dolaşıma sunulduğunu açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) yapılan açıklamaya göre, yeni 100 ve 200 euroluk banknotlar sahteciliğe daha güvenli olacak.

Önceki serilere göre daha yenilikçi güvenlik özelliklerine sahip 100 ve 200'lük yeni euro banknotlar, aynı zamanda diğer seriler gibi 'hisset, bak ve eğ' yöntemiyle de test edilebiliyor. Böylece daha önce piyasaya sürülen yeni seri 5, 10, 20 ve 50'lik euro banknotlardan sonra 100 ve 200'lük banknotlarla Avrupa serisi tamamlanmış oldu.

100 Euroluk banknot, 50 ve 20 euroluk banknotların ardından en çok kullanılan üçüncü euro banknotu. 100 ve 200 euroluk banknotlara talep sırasıyla yıllık yüzde 7,6 ve yüzde 8,6 oranında artıyor.

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