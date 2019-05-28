Galatasaray'a piyango vurdu! Diagne için 17 milyon euro'luk teklif

Galatasaray, 10 milyon Euro'ya transfer ettiği Mbaye Diagne'yi yüksek bir fiyata satıp kasayı rahatlatmak istiyor. Bu operasyon gerçekleşirse Terim'in gözdesi Benjamin Tetteh alınacak.

Geçen sezonun gol kralı Bafetimbi Gomis'i sezon başında satan sarı-kırmızılılar, bu sezonun gol kralı Mbaye Diagne'yi elden çıkarıyor. Ama iki oyuncu camia ve taraftar nezninde eş değer değil.

Gomis Galatasaraylıların gönlünü hem karakteriyle hem golcülüğüyle fethetmişti. Diagne ise bu sezon 30 gol atmasına rağmen golcülük kalitesi herkes tarafından kabul görmüyor. Yönetimde de birçok isim Diagne'nin satılmasına sıcak bakıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de iyi bir teklif gelmesi halinde Diagne'nin satılıp yerine daha ucuz maliyette bir golcü alınmasına onay vermiş durumda.

Tam da bu noktada Diagne'nin yeni menajeri sarı-kırmızılılara haber gönderdi: "Elimde 17 milyon Euro'luk teklif var."



17 milyon euro'luk teklif var

Şampiyonluk kutlamasını dahi beklemeden, İstanbul'dan ayrılan Mbaye Diagne'ye tepkiler de artarken, menajeri Arabistan'dan Diagne için 17 milyon Euro teklif yapılacağını belirtti. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, yakın zamanda tecrübeli golcünün satışının gerçekleşmesi bekleniyor.

Terim'in kafasındaki forvet Tetteh

Fatih Terim'in kafasındaki santrafor ise Benjamin Tetteh. 21 yaşındaki futbolcuyla devre arasında da görüşülmüş, Tetteh adeta kapıdan dönmüştü. 1.93'lük golcü Sparta Prag'da 11 gol kaydetti. Diagne'nin satışından sonra Tetteh'e gidilmesi bekleniyor.