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Süt, et ve ürünlerine zam geldi

Süt, et ve ürünlerine zam geldi

Süt ve süt ürünlerine yüzde 10 ila yüzde 25 arasında zam geldi. İstanbul Gıda Toptancı Tüccarları Derneği Başkanı Mustafa Karlı, "24 TL’ye satılan toptan kaşar peynirin fiyatı 28.3 TL’ye çıktı. Bir teneke beyaz peynir ise 350-400 liradan 450-500 liraya yükseldi. Piyasa çok durgun” dedi.

Süt ve süt ürünleri ile bazı kırmızı et ürünlerine yüzde 10 ila yüzde 25 arasında zam geldi.

Bir ay boyunca çeşitli marketleri gezerek önceki etiketleriyle karşılaştırma yapılan fiyatlara göre, 1 Mayıs’tan itibaren çeşitli kutu sütlere gelen zammı, 14-16 Mayıs tarihlerinde devam eden zamlar izledi.

Cumhuriyet'ten Gamze Bal'ın haberine göre, son olarak zamlanmayan bazı süt, peynir ve yoğurt markaları da 23 Mayıs’ta zamlandı. Süt ve süt ürünlerindeki fiyat artışlarını da sucuk, sosis ve salam gibi kırmızı et ürünleri takip etti.

Kıyma da arttı

Et ve Süt Kurumu’na (ESK) göre ise perakende kıyma fiyatları son bir hafta içinde yüzde 2.7 artarak 41.1 TL’den 42.2 TL’ye çıktı. 13-17 Mayıs haftasında 39.3 TL olan Ankara’daki perakende kıyma fiyatları da 20-24 Mayıs aralığında 39.7 TL’ye yükseldi. Mayıs ayı itibarıyla son bir yılda kıyma İstanbul’da yüzde 32.4, Ankara’da 17.8 zamlanmış oldu.

İstanbul Gıda Toptancı Tüccarları Derneği Başkanı Mustafa Karlı, “Bu ay süt ve süt ürünlerine yüzde 20’yi aşan zam geldi. 24 TL’ye satılan toptan kaşar peynirin fiyatı 28.3 TL’ye çıktı. Bir teneke beyaz peynir ise 350-400 liradan 450-500 liraya yükseldi. Piyasa çok durgun” dedi.

Ramazan talebi

Zamları Ramazan’da artan talebe bağlayan Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ ise, “Et üretimi ve tüketiminde düşüş var. Fırsattan istifade fiyatları artıranlar var. Bu zamlar maliyetlerdeki artışla izah edilemez” dedi. Yalçındağ, kırmızı et üretiminde yaşanan düşüşün, ikinci çeyrekte de devam edeceğini söyleyerek, kasaplarda satılan ürünlerde bir zam yaşanmayacağını belirtti.

Ette maliyet artışı fiyatlara yansıdı

Öte yandan, Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) 20 Mayıs’ta açıkladığı Ramazan fiyat değişimleri listesinde de, üreticide en fazla fiyat artışı yaşayan ürünlerden ikisi et ve süt olmuştu. TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu zammın sebeplerini şöyle açıklamıştı:

“Sütte yaşanan fiyat artışında, Ulusal Süt Konseyi’nin yeni tavsiye fiyatını litrede 1 lira 70 kuruştan 2 liraya çıkarması etkili oldu. Ette de maliyetlerde yaşanan artış, fiyatlara yansıdı.”

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