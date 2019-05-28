Abdullah Avcı, Beşiktaş'a gelmek için şart koştu

Beşiktaş'la her konuda anlaşma sağlayan Abdullah Avcı'nın siyah-beyazlı takımın başına geçmesi için Fikret Orman'dan tek şartı var.

Şenol Güneş'in yerine Abdullah Avcı'yı göreve getirmeyi düşünen Beşiktaş, tecrübeli teknik adamla hemen hemen her konuda anlaştı ancak ufak pürüzler kaldı geriye.

Avcı garanti istedi

Beşiktaş'ın yeni sezonda mali olarak küçülmeye gitmesi ve takımın genç oyuncu ağırlıklı olarak yenilenmesi konusunda bir sorunu olmadığını belirten Abdullah Avcı’nın, futbolcuların maaş ödemelerinin zamanında yapılması konusunda Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’dan garanti istediği bildirildi.

Büyük sıkıntı yaşamıştı

Geride bıraktığımız sezon içerisinde sık sık yaşadığı mali sorunlarla gündeme gelen ve oyuncu ödemelerinde zorluk yaşadığı ortaya çıkan Siyah-Beyazlılar, bu durumdan dolayı büyük sıkıntı yaşamıştı. Hatta bazı oyuncular, kulübü TFF ve FIFA’ya şikayet etmişti.

Talebi karşılanırsa imza atacak

Şenol Güneş’in yaşadığı senaryonun benzerini yaşamamak isteyen Abdullah Avcı’nın bu talebinin karşılanması halinde Beşiktaş’a imza atabileceğini ilettiği kaydedildi.