Slimani Süper Lig'e geri dönüyor

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan İslam Slimani'yi kiralamak istiyor.

Sezon başında Leicester City'den kiralanan ve performansıyla Fenerbahçeli taraftarlara saç baş yolduran Islam Slimani ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Slimani'nin Süper Lig ekibine transfer olacağı öne sürüldü.

Fotomaç'ın haberine göre Başakşehir'in Cezayirli forvet için Leicester City ile görüşmelere başladığı ifade edildi. İstanbul ekibinin Slimani'yi kiralamak istediği belirtiliyor. Slimani, Fenerbahçe'de 25 maçta 5 gol kaydetti.