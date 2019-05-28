Esra Balamir kaç yaşında aslen nereli Esra Balamir evlendi mi?

Bir dönemin mankenlerinden şimdilerin sunucularından biri olan Esra Balamir aslen Adanalı ve 1975 doğumlu. Müziklede uğraşan Esra Balamir'in 5 tane albümü var. 1998'de oyuncu Yalçın Dümer ile evlenmiş, fakat 1 yıl sonra boşanmıştır.

Esra Balamir kimdir, kaç yaşında ve Esra Balamir evli mi soruları merak konuus oldu. Aslen Adanalı olan Esra Balamir, 1975 doğumlu. Daha önce bir kez evlilik yapan Esra Balamir 1998 yılında oyuncu Yalçın Dümer ile evlendi fakat bu evlilik olaylı bir şekilde bir sene sonra sona erdi.

ESRA BALAMİR KİMDİR: Esra Balamir, 7 Eylül 1975 tarihinde Adana'da dünyaya gelen sinema ve dizi oyuncusu, şarkıcı, televizyon sunucusu ve modeldir.

Televizyon kariyerine ilk adımını bir müzik kanalında DJ'lik yaparak atmıştır. Bir süre boyunca DJ'lik yaptıktan sonra farklı bir kanala geçerek kendi programını sunmuştur. Kendi programını da bir süre sunduktan sonra farklı bir kanala geçmiş ve sabah programı sunuculuğu yapmıştır.



İlk televizyon dizisi deneyimini Şafak Sezer ile çekmiştir ve ardından Böyle mi Olacak, Hayat Bilgisi, Sırılsıklam, Kabere Kabere ve Reyting Hamdi gibi dizilerde rol alarak televizyonun tanınan isimlerinden olmuştur. Televizyon dizilerinde oynadığı esnada bir kanalda müzik programında da sunuculuk yapmıştır.

Gün geçtikçe adını duyurmasıyla birçok magazin programından teklif almıştır ve birçok magazin programını da sunmuştur. 1998'de oyuncu Yalçın Dümer ile evlenmiş, fakat 1 yıl sonra boşanmıştır.

Müzikle ilgilenmiş ve kariyeri boyunca 5 albüm çıkaran Esra Balamir, aynı zamanda single'lar da yayınlamıştır. Müziğe uzun bir ara verdikten sonra Söke Söke adlı iki şarkılık bir single çalışmasıyla müzik piyasasında yeniden yer almıştır.

Günümüzde bir moda ve stil programında yarışmacı olarak yer almaktadır.