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Abdurrahman Dilipak'tan yine olay yazı! CHP'ye saldırmamız gerek

Abdurrahman Dilipak'tan yine olay yazı! CHP'ye saldırmamız gerek

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, ''CHP’yi eleştirmesi gerekirken, daha çok AK Partiyi eleştiriyor’ diyenlere yanıt verdiği yazısında, ''çünkü şimdi kendi kendimizle uğraşmayı bırakıp, karşı tarafa saldırmamız gerek.'' ifadelerini kullandı.

Akit'in sivri dilli yazarı Dilipak "Ben niye böyle yazıyorum?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Şöyle bir ‘yanlış anlaşılma’ söz konusu: ‘Dilipak CHP’yi eleştirmesi gerekirken, daha çok AK Partiyi eleştiriyor’. Mantık şu: Çünkü şimdi kendi kendimizle uğraşmayı bırakıp, karşı tarafa saldırmamız gerek. CHP gelirse bütün kazanımlar kaybedilebilir" şeklinde değerlendirmede bulundu.

Dilipak yazısının ilgili bölümünde şunları dile getirdi;
 
Birileri sadece para kazanmak, makam sahibi olmak istiyorsa durmasın yürüsün gitsin düşündüğü yolda. Ben sadece İlahi rızaya ulaşmayı umud ediyorum. Herkesin yapıp yapmadıklarının hesabının sorulacağı o günün hesabını düşünüyorum ve iman ediyorum ki, yaratanın bu abdi aciz kulu için de bu dünya hayatı için en doğru olanı onun hükmüdür.

''Birileri CHP gelirse, şöyle olur-böyle olur''

Bize hayır gibi gelen şeylerde şer olabileceği gibi, şer gibi gelen şeylerde o hayır murat etmiş olabilir.Birileri CHP gelirse, şöyle olur-böyle olur, insanlar işinden gücünden olur’ diye bir sürü endişe taşıyor. Ben diyorum ki, ‘Hayır da şer de Allah’ın iradesi içindedir’. 

Biz O’nun rızasını arayalım. O’nun yardımının bize ulaşmasını engelleyen söz ve işlerden uzaklaşalım ve sonucu Allah’a hava edelim. 

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