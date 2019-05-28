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Vedat Muriç, Fransa'dan haber bekliyor

Vedat Muriç, Fransa'dan haber bekliyor

Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç, Fransa'dan haber bekliyor.

Çaykur Rizesporlu Vedat Muriç'in Fransa'ya transferi gündemde. Açıklamayı Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal yaptı.

Bal "Muriç için şu ana kadar yalnızca Toulouse resmi teklif yaptı. Görüştük. Kararlarını bekliyoruz." dedi.

Rizespor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Muriç'in adı Fenerbahçe ile de sıkça anılıyor. Kosovalı golcü bu sezon 34 maçta 17 gol attı, 8 asist yaptı.

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