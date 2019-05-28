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Son deprem Gökova Körfez'nde büyüklüğü kaç oldu?

Son deprem Gökova Körfez'nde büyüklüğü kaç oldu?

Son deprem Muğla ili Gökova Körfezi'nde oldu. Muğla'nın Bodrum ilçesi yakınlarında, merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 08.27'de merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Bodrum'un 350 metre açığında kaydedilen sarsıntının, yerin 7,8 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla herhangi olumsuzluk bulunmuyor." dedi.

Öte yandan, deprem, ilçenin farklı mahallelerinde hissedildi.

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