HABER /  YEREL
ADV Ramazan birlikte güzel
ADV Mayıs Ayına Özel Fırsatları Kaçırmayın

Kayseri'de şantajla cinsel istismar iddiasına 33 yıl hapis istemi

Demirören Haber Ajansı
Kayseri'de şantajla cinsel istismar iddiasına 33 yıl hapis istemi

KAYSERİ'de, Muhammed V.'nin (27), daha önce ilişkiye girerken çektiği görüntüleri ailesine göndereceğini söyleyerek, tehdit ettiği sevgilisi S.Ç.'ye (25) cinsel istismarda bulunmak suçundan 33 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanmasına başlandı.

KAYSERİ merkez Melikgazi ilçesinde geçen 29 Şubat'ta meydana gelen olayda S.Ç. adlı kız, 2012 yılından bu yana birlikte olduğu sevgilisi Muhammed V.'den ayrılmak istedi. Muhammed V., daha önce ilişkiye girerken cep telefonu ile çektiği görüntü ve fotoğrafları ailesine vereceğini söyleyerek tehdit ettiği S.Ç. ile arkadaşının evinde buluştu. Muhammed V., ayrılmak isteyen sevgilisine burada cinsel istismarda bulundu. S.Ç., olayın ardından polis merkezine giderek şikayette bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Muhammed V., Kayseri 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde 'nitelikli cinsel istismar' ve 'şantaj' suçlarından 33 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada S.Ç. de hazır bulundu.

"Gelmezsen ağabeyine ve babana mesaj yazarım"

S.Ç, şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Beni eve çağırdı, 'Gelmezsen ağabeyine ve babana mesaj yazarım' diyerek tehdit etti. Eve gittiğimde de, 'Benimle birlikte olmadan buradan çıkmayacaksın' dedi. Ardından da ilişkiye zorladı. Telefonu ile kayıt aldığını bilmiyordum. Fark edince tepki gösterdim. Bileğine, tırnağımın izleri çıktı. 'Sen benim hayatımı mahvettin, bunun bir bedeli olmalı' diyerek 500 TL istedi. Görüntüleri ailemle paylaşacağını söylediği için 500 lira verdim" diye konuştu.

Suçlamaları reddeden ve ilişkinin rıza ile olduğunu öne süren sanık Muhammed V. ise, "Zorla ilişkiye girmedik. Kendi rızası ile birlikte olduk. Tehdit etmedim. Beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme, verdiği ara kararla Muhammed V.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Esad YPG/PKK ile petrol için el sıkıştı
Esad YPG/PKK ile petrol için el sıkıştı
Mahkemeden Canan Kaftancıoğlu'na kötü haber
Mahkemeden Canan Kaftancıoğlu'na kötü haber
Galatasaraylı Diagne'den açıklama
Galatasaraylı Diagne'den açıklama
Avusturya'da Kurz liderliğindeki hükümet düştü
Avusturya'da Kurz liderliğindeki hükümet düştü
Galatasaray'da Hasan Şaş'a kötü haber!
Galatasaray'da Hasan Şaş'a kötü haber!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 27 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 27 Mayıs mesajı
ÖNCEKİ HABERLER
Özkan Kundura'nın kurucusu Muzaffer Özkan vefat etti
Özkan Kundura'nın kurucusu Muzaffer Özkan vefat etti
Kadir suresi anlamı Türkçe tesfiri Kadır süresi okunuşu kaç kere okunur?
Kadir suresi anlamı Türkçe tesfiri Kadır süresi okunuşu kaç kere okunur?
Oğuz Haksever ne dedi Erdoğan gafı başını fena yaktı
Oğuz Haksever ne dedi Erdoğan gafı başını fena yaktı
CHP Sözcüsü Öztrak'tan dikkat çeken açıklamalar: Yeni saldırılara göz kırpılıyor
CHP Sözcüsü Öztrak'tan dikkat çeken açıklamalar: Yeni saldırılara göz kırpılıyor
Elden ödeme dönemi bitiyor Maaşlar artık bankadan yatacak
Elden ödeme dönemi bitiyor Maaşlar artık bankadan yatacak
Pazartesi günü okullar yarım gün mü arefe günü tatil mi MEB
Pazartesi günü okullar yarım gün mü arefe günü tatil mi MEB
Bursaspor Başkanı'na şok soruşturma
Bursaspor Başkanı'na şok soruşturma
65 yaş maaşı ödemeleri Ramazan bayramı öncesi yatar mı?
65 yaş maaşı ödemeleri Ramazan bayramı öncesi yatar mı?
Yorumlar 4 yorum