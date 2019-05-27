İdlib yoğun hava saldırıları altında 17 ölü 35 yaralı

Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi' sınırları içindeki yerleşimlere yaptığı hava saldırılarında 17 sivil hayatını kaybetti, en az 35 sivil yaralandı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ordusu ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi' sınırları içindeki İdlib'in Han Şeyhun ve Ariha ilçesi ile El Habit, Marrıthırme Abidin, Sufuhen, Krisaa, Hazarin, Nukeyyir ve Şey Mustafa köyleri, Hama'nın kuzey kırsalındaki Latamine ve Kefer Zita ilçesine hava ve kara saldırıları gerçekleştirdi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, rejime ait savaş uçaklarının Marratinnuman ve Ariha ilçesi ile Hazarin, Kirisaa ve Marrıthırme köylerine düzenlediği hava saldırılarında 17 sivil yaşamını yitirdi, en az 35 sivil yaralandı.

Sivil Savunma ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

İdlib'in Krisaa köyüne düzenlene hava saldırısı ile ilgili muhaliflere ait uçak gözlemevi, "Rus savaş uçakları Lazkiye'nin Hımeymim üssünden kalkış yaptı" bilgisini paylaştı.