CHP Sözcüsü Öztrak'tan dikkat çeken açıklamalar: Yeni saldırılara göz kırpılıyor

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, gazetecilere yönelik gerçekleştirilen saldırılarla ilgili, "Saldırganlar serbest bırakılıyor, yeni saldırılara göz kırpılıyor. Birileri kızgın demirin ateşini harlıyor" diye konuştu.

Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

27 Mayıs Darbesi'nin yıl dönümü dolayısıyla Öztrak, "CHP olarak darbelerin her türlüsüne karşıyız. YSK’nın eliyle de yapılsa karşıyız" ifadelerini kullandı.

"Meydan zorbalara bırakılmış görünüyor"

Kılıçdaroğlu'na linç girişiminin ardından hedefte muhalif gazetecilerin olduğunu söyleyen Öztrak, "Tek adam rejiminin yönettiği ülkemizin başkentinde meydan zorbalara bırakılmış görünüyor. Saldırganlar serbest bırakılıyor, yeni saldırılara göz kırpılıyor. Birileri kızgın demirin ateşini harlıyor." değerlendirmesi yaptı.

"İnek hırsızı ile partinizin ilişkisi kesildi mi?"

Öztrak, AK Partili yetkililere seslenerek "Genel başkanımıza saldıran inek hırsızı ile partinizin ilişkisi kesildi mi? Hâlâ partinizin üyesi mi? Cevabınızı bekliyoruz" dedi.

"Mazbatasını elinden aldılar"

Öztrak şöyle devam etti: E artık pes dedik. Bu beyler önce oyları bize verin diyorlar. Sonra gerekirse tövbe ederiz diyorlar. Artık ne ayıp, ne de günah biliyorlar. Bu millete karşı işlediğiniz günahları ne yapacağız. Bu beyler için İstanbul’un rantı elden gitmesin de ne olursa olsun. Ekrem İmamoğlu 18 günde tam da israf düzenine son veriyordu ki mazbatasını elinden aldılar.