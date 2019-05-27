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Ankara'da dikkat çeken gelişme! Bülent Arınç ve Abdulkadir Aksu'ya yeni görev

Ankara'da dikkat çeken gelişme! Bülent Arınç ve Abdulkadir Aksu'ya yeni görev

Bugün Ankara'da dikkat çeken iki gelişme yaşandı. Bülent Arınç ve eski bakan Abdulkadir Aksu'ya yeni görevler verildi. Şimdi herkes şunu merak ediyor: Bu görevlendirmeler yeni partinin önüne geçme hamlesi miydi?

AK Parti’nin 31 Mart seçimlerinde özellikle İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ve Mersin gibi büyükşehirleri kaybetmesi büyük tartışmalara neden olmuştu. Bu sonucun alınmasında özellikle AK Parti içinde bazı isimlerin küstürülüp partiden uzaklaşması da bir sebep olarak gösterilmişti. 

31 Mart seçimleri sonrası Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’nun Ali Babacan’la birlikte yeni bir parti kuracağı ve bu partide Ak Partili küskünlerin de yer alacağı iddia ediliyordu. 

Bülent Arınç’ın "Abdullah Gül'e, Davutoğlu'na, Babacan'a veya bana görev verin” çağrıları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da küskünlerin yeni partiye geçmelerinin önünü kesmek ve AK Parti’de yeni bir heyecan başlatmak için bazı isimlere yeniden görev vereceği konuşuluyordu.

Abdulkadir Aksu VakıfBank’ın başına getirildi

Bugün sürpriz bir gelişme yaşandı ve Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlık Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak görev alacağını açıkladı. Dikkat çeken bir başka gelişme ise Abdullah Gül’e yakınlığıyla bilinen ve Gül'ün kadrosunda yer alacağı iddia edilen Eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu’yla ilgili oldu. Aksu VakıfBank’ın başına getirildi. 

Mevlüt Uysal ve Sadık Yakut'a da yeni görev

İBB eski Başkanı Mevlüt Uysal da Halkbank Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı. Eski Meclis Başkanvekili Sadık Yakut da VakıfBank Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı. Özellikle Abdülkadir Aksu ve Sadık Yakut'un yakın döneme kadar AK Parti içindeki muhaliflerle yakınlık kurduğu ve birlikte hareket ettiği iddia ediliyordu. 

Çiller, Köksal Toptan ve Cemil Çiçek iddiası

Eski Başbakan Tansu Çiller'in yeni kurulan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nda yer alacağı da iddia edilmiş Çiller’le birlikte Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Ömer İzgi ve Akbulut’un da kurulda yer alacağı belirtilmişti.,

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