Saruhan Oluç'tan Kılıçdaroğlu'nun "Kürtçe" çıkışına destek!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürtçe" çıkışına ilişkin konuşan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "Biz bu ifadelerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Evet, çözüm yeri Meclistir" diye konuştu.
HDP Grup Başkanvekili Oluç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, bugün 27 Mayıs'ın yıl dönümü olduğunu belirterek, HDP'nin, sorunların askeri darbelerle değil demokratik müzakere ve siyaset yoluyla çözülmesi konusunda kararlı bir tutuma sahip olduğunu belirtti.
"Evet, çözüm yeri Meclistir"
Saruhan Oluç, "Evet, çözüm yeri Meclistir. Meclisteki bütün partilerin ortaklaşa toplanıp, bu konuları tartışıp çözüm yolları bulması gerekir. Sadece anadil değil Kürt sorunuyla ilgili bütün konuların çözümü Meclis olmalıdır." ifadelerini kullandı.
Kürtçe'ye yasal düzenleme talebi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kürtçe'nin yasal olarak kullanılması, öğrenilmesi, okutulması konusu tamamen yasal bir düzenleme ve bu yasal düzenlemenin de yapılması gerekiyor." demişti.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri MAK Araştırma son anketi açıkladı! İstanbul'da kim önde