Bakan Dönmez'den 23 Haziran açıklaması: Tüm tedbirleri aldık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 23 Haziran seçimiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Seçim sürecini riske atmayacak şekilde tüm tedbirleri aldık" açıklaması yaptı.

Fatih Dönmez, "Seçim kurullarında zaten birkaç alternatif hattan beslenme imkanımız söz konusu. Biz ayrıca ihtiyaç olur diye dağıtım şirketi bünyesinde de mobil jeneratörleri hazır etmek suretiyle orada kesintisiz ve seçim sürecini riske atmayacak şekilde tüm tedbirleri de almış durumdayız" ifadelerine yer verdi.

Bakan Dönmez, "İnşallah bu seçim sürecinde bizim açımızdan elektrik güvenliği açısında sorunsuz atlatmış olacağız." diye konuştu.

"Kesintisiz güç kaynakları var"

Çağlayandaki Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) binasına gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit'i ziyaret etti. BEDAŞ yönetimiyle basına kapalı olarak toplantı gerçekleştiren Bakan Dönmez çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı.

Seçim sürecinde alınan tedbirleri anlatan Bakan Fatih Dönmez, "Geçtiğimiz seçimde de zaten Türkiye genelinde ciddi bir sorun yaşamadan atlatmıştık. Şimdi de yeniden alınan tedbirleri gözden geçirdik. Seçim kurullarında zaten birkaç alternatif hattan beslenme imkanımız söz konusu. Jeneratörleri var kesintisiz güç kaynakları var. Biz ayrıca ihtiyaç olur diye dağıtım şirketi bünyesinde de mobil jeneratörleri hazır etmek suretiyle de orada kesintisiz ve seçim sürecini riske atmayacak şekilde tüm tedbirleri de almış durumdayız. İnşallah bu seçim sürecinde bizim açımızdan elektrik güvenliği açısında sorunsuz atlatmış olacağız" dedi.

"İstanbul'un 10 milyonluk kesimine hitap ediyor"

Boğaziçi Elektirik Dağıtım A.Ş'nin İstanbul'un 10 milyonluk kesimine hitap ettiğini belirten Dönmez, sözlerine şöyle devam etti; "Boğaziçi Elektrik Dağıtım, Türkiye'de en büyük elektrik abonesinin olduğu bir bölgemiz. Yaklaşık İstanbul'un 10 milyonluk kesimine hitap ediyor. 5 milyon burada kullanıcımız var. Alt yapı yoğunluğunun diğer birçok metropole göre çok daha fazla olduğu bir şehirden bahsediyoruz. Bu tip alt yapısı ve üst yapısı yoğun şehirlerde bir alt yapı tesisini işletmenin de bir takım zorluklarının da farkındayız. Sevindirici olan şu yatırımları yaptıkça hem şebeke yatırımlarını hem de teknolojik alt yapı yatırımlarını tamamladıkça performanslarında ciddi bir iyileşme olduğunu da görebiliyoruz"