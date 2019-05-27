Oğuz Haksever'den açıklama Erdoğan için dediği sözler olay olmuştu

NTV bültenindeki Yassıada haberinde “Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun…” sözlerine Oğuz Haksever'den açıklama geldi.

Sosyal medya trend topic olan görüntüler hakkında Haksever "Aslında tepkim projeyi hazırlayanlara yöneliktir" diyerek kendini savundu.

Haksever açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

27 Mayıs 2019 günü 13.00 bülteni yayınında Yassıada'daki düzenlemelerle ilgili haberi sunduktan sonra, haber yayına girdiğinde Sayın Cumhurbaşkanı "Yassıada değil, yaslı ada"cümlesini sarf ettiği sırada, "Ne yaslı ada be, canına okumuşsun" şeklindeki sesim, üzerimdeki mikrofonlardan yayına girdi.

Buradaki kastıma açıklık getirmek zorunda hissediyorum. Yassıada'daki düzenlemelerin, bence 'Bu çok önemli mekanda olması gereken hüzün havasını' yansıtmadığı kanaatine sahibim.

Erdoğan'a değil projeyi yapana tepkim

Sayın Cumhurbaşkanı'nın o sözlerini duyunca kendi kendime söylenirken "...okumuşsunuz" dememe rağmen durum ses masasından fark edilince sesimi hemen kıstıklarında son bölüm, "okumuşsun" diye yayına çıkmıştır.

Aslında tepkim projeyi hazırlayanlara yöneliktir. Yayın sırasında oluşan bu talihsizlikten ötürü tüm kamuoyundan özür diliyorum.