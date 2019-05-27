Oğuz Haksever ne dedi Erdoğan gafı başını fena yaktı

Oğuz Haksever Erdoğan gafı ile sosyal medyanın diline düştü gündem oldu. Peki sunucu gazeteci Oğuz Haksever Erdoğan hakkında ne dedi, Oğuz Haksever 'in Erdoğan gafı nasıl oldu?

Erdoğan gafı ile gündem olan gazeteci ve sunucu Oğuz Haksever twitter'da olay oldu. Mikrofonunun kapalı olduğunu düşünün Oğuz Haksever'in Erdoğan gafı kısa sürede sosyal medyanın diline düştü. Peki kimdir Oğuz Haksever, aslen nereli, kaç yaşında ve Oğuz Haksever eşi kim, kiminle evli?

ERDOĞAN GAFI: NTV öğle bülteninde Erdoğan’ın Yassıada ziyareti ile oradaki açıklamalarının ekrana geldiği sırada, sunucu Oğuz Haksever sesinin açık olduğunun farkına varmayınca olanlar oldu.

VTR'de Erdoğan 'Yassıada demiyorum, yaslıada diyorum" dediği sırada Oğuz Haksever şoke eden bir yorumda bulundu. Ünlü sunucu Erdoğan'ın sözü üzerine “Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun…” deyiverdi.

Yaka mikrofonunun açık kaldığının farkında olmayan Oğuz Haksever, canlı yayın kazası ile unutulmazlar arasına girdi. Haksever'in videosu twitterda en çok paylaşılanlar arasına girerken 'inşallah kovulmaz' diyenler çoğunlukta oldu.

BU GAFA HAKSEVER'DEN AÇIKLAMA GELDİ: 27 Mayıs 2019 günü 13.00 bülteni yayınında Yassıada'daki düzenlemelerle ilgili haberi sunduktan sonra, haber yayına girdiğinde Sayın Cumhurbaşkanı "Yassıada değil, yaslı ada"cümlesini sarf ettiği sırada, "Ne yaslı ada be, canına okumuşsun" şeklindeki sesim, üzerimdeki mikrofonlardan yayına girdi.

Buradaki kastıma açıklık getirmek zorunda hissediyorum.

Yassıada'daki düzenlemelerin, bence 'Bu çok önemli mekanda olması gereken hüzün havasını' yansıtmadığı kanaatine sahibim.

Sayın Cumhurbaşkanı'nın o sözlerini duyunca kendi kendime söylenirken "...okumuşsunuz" dememe rağmen durum ses masasından fark edilince sesimi hemen kıstıklarında son bölüm, "okumuşsun" diye yayına çıkmıştır.

Aslında tepkim projeyi hazırlayanlara yöneliktir.

Yayın sırasında oluşan bu talihsizlikten ötürü tüm kamuoyundan özür diliyorum.

Saygılarımla

OĞUZ HAKSEVER KİMDİR: Oğuz Haksever, 20 Mart 1957 tarihinde Gaziantep‘te doğmuştur. Annesinin adı Asiye, babasının adı Sabri’dir. Annesi Rize – Ardeşenli, babası Gaziantepli olan Oğuz Haksever’in Yıldız ve Cengiz adında iki kardeşi vardır. Ankara, Çankaya Lisesinden 1974 yılında mezun oldu. 1974-1979 yılları arasında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nin (Gazi Üniversitesi) İşletme Fakültesi’nde okudu. Mezun olunca Amerika‘da Texas A&M Üniversitesi’nde İngiliz Dili Enstitüsü’nde lisan öğrenimi gördü.

“Uluslararası Ticari Bilimler Ekonomi Öğrenciler Birliği” (AISEC) sınavlarını kazanarak bu kuruluş aracılığıyla Norveç‘te bir petrokimya tesisinde 3 ay işletme stajı yaptı.

1979 yılında mezun olduktan sonra açılan sınavları kazanarak TRT Haber Dairesi Başkanlığı’nda muhabirliğe başladı. Irak‘taki Körfez Savaşı‘nı ve Yugoslavya İç Savaşı’nı izleyerek izleyicilere sundu.

1991 yılından sonra özel televizyonlarda; sırasıyla Show Tv, Kanal 6 ve ATV haber merkezlerinde muhabir, editör ve sunucu olarak çalıştı. Bu kanalların haber merkezlerinin kuruluşlarında görev aldı.

2000 yılında çalışmaya başladığı NTV’de Haber Müdürlüğü, Haber Koordinatörlüğü yaptı. Bu süre içinde Yakın Plan programlarını, çeşitli tartışma programlarını ve özel yayınları hazırlayıp sundu. İçeriğinde ‘O’ an başlığı altında haber fotoğraflarını yorumladığı ”Ve İnsan” programını 7 yıl boyunca; 2003-2010 yılları arasında aralıksız hazırlayıp ekrana getirdi. ‘O’ an adıyla iki kitap yayımladı.

NTV’de hafta içi 16.00-18.59 arasındaki zaman diliminde editör ve anchor olarak çalıştı. Ayrıca “Son Söz” adlı tartışma programının moderatörlüğünü yaptı. “Gerçek Orada Bir Yerde” adlı 13 bölümlük bilim-kültür programının moderatörlüğünü de yaptı. Özel haber yayınların sunuculuklarını üstlendi.

NTV Radyo ve Kral FM’de de Gazeteci Mehmet Barlas‘la birlikte “Makam Farkı “ adlı müzik programını hazırlayıp sundu.

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde uzu süre öğretim görevlisi olarak Televizyon Haberciliği ve Küreselleşmede Televizyon Haberciliği dersi vği konusunda atölye çalışmaları yürüttü, Seminerler, konferanslar verdi.

Oğuz Haksever, evlidir ve bir çocuğu vardır.