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2015'ten bu yana bir ilk! Yaşlı adam canlı canlı köpekbalığına yem oldu

2015'ten bu yana bir ilk! Yaşlı adam canlı canlı köpekbalığına yem oldu

HAVAİİ'nin Maui sahilinde cumartesi günü köpekbalığı saldırısına uğrayan Kaliforniyalı 65 yaşındaki yaşlı adam yaşamını yitirdi.

İsmi belirtilmeyen 65 yaşındaki adamın, Maui'nin batısındaki Kaanapali’de kıyıdan yaklaşık 50 metre açıkta yüzdüğü bildirildi.

Ağır yaralanmaları köpekbalığı saldırısıyla uyuştu

Olaya tanık olan bir kişinin ihbarıyla kurtarma ekipleri adamı bulmak için jet ski ve helikopterle olay yerine ulaştı. Görevlilerin kalp masajı yaptığı ancak adamın olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. KHON2 News, adamın vücudundaki ağır yaralanmalarının köpekbalığı saldırısıyla uyuştuğunu belirtti.

2015’ten bu yana ölümle sonuçlanan ilk vaka

Hawaii’de bu sene 6 köpekbalığı saldırısı gerçekleştiğini ifade eden yetkililer bunun 2015’ten bu yana ölümle sonuçlanan ilk vaka olduğunu dile getirdi.

"Hayatta kalmış olma şansınız 12 milyonda 1’den daha az"

1995'ten beri Hawaii’de ölümle sonuçlanan köpekbalığı saldırısı sayısı yalnızca 5. KHON2 News'e konuşan köpekbalığı uzmanı Michael Domier, "Bir köpekbalığı tarafından saldırıya uğramış ve hayatta kalmış olma şansınız 12 milyonda 1’den daha az" dedi.

Yılda ortalama 6 kişiyi öldürüyor

2015’te Maui'de yüzen bir kadın, kaplan köpekbalığı tarafından öldürülmüştü. Adamı öldüren köpekbalığının türü tespit edilemedi. Uluslararası Köpekbalığı Saldırıları Kayıtlarına (ISAF) göre, köpek balıkları dünya genelinde yılda ortalama 6 kişiyi öldürüyor.
2018'de köpekbalığı saldırılarından hayatını kaybeden kişi sayısı 4.

100 milyon köpekbalığı ve kedibalığı öldürülüyor

Arabayla sahile gelirken yaralanma ve ölme ihtimalinin köpekbalığı saldırısında yaralanma ve ölme ihtimalinden çok daha fazla olduğunu belirten ISAF internet sitesinde yaptığı açıklamalarda şunları dile getiriyor:

"Köpekbalığı saldırıları küresel olarak yavaş ve kademeli bir artış gösteriyor. Bunun sebebi deniz ve okyanuslardaki insan sayısının artması. Ancak, ölümle sonuçlanan vaka sayısı tüm dünyada on yıllardır düşmeye devam ediyor. Acı gerçek şu ki; dünyadaki köpekbalığı popülasyonu, doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesi ve aşırı avlanma sebebiyle büyük ölçüde azaldı. (...) Balıkçılık her yıl yaklaşık 100 milyon köpekbalığı ve kedibalığının öldürüyor."

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