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Süleyman Soylu'dan İstanbul seçimi çıkışı!

Süleyman Soylu'dan İstanbul seçimi çıkışı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iptal edilen İstanbul seçimine ilişkin "Zarfın içerisindeki oya en ufak bir itirazımız söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Soylu, "Sayım yapılırken oylar farklı, çetele farklı, sandık sonuç tutanağı farklı. Biz buna itiraz etmeyelim mi?" diye sordu.

Zeytinburnu'nda muhtarlarla bir araya gelen Soylu, muhtarlarla verimli toplantılar yaptıklarını, mahallenin, şehrin ve hükümetin muhatap olduğu meseleleri birlikte değerlendirdiklerini, sorunların çözümü noktasında bir irade ortaya koymaya çalıştıklarını söyledi. 

"O zaman sesimizi çıkarmayalım mı?"

Soylu, "S-400 konusunda mücadelemizi görüyorsunuz. Terör örgütleri konusundaki mücadelemizi görüyorsunuz. O zaman sesimizi çıkarmayalım mı? O zaman vatandaşımız bize 'Benim bir oyumu korumaktan acizsin, sen neyi savunacaksın, neyi yöneteceksin?' der. Bir oy olsa bile bunu muhafaza etmek bizim görevimizdir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve muhtarlar

Soylu, hükümetle, Türkiye'yi yönetenlerle, mahalle ve sokak arasındaki irtibatı sürekli devam ettirmek istediklerini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlar konusunda söz verdiği bütün adımların atıldığını, yapılan görüşmelerle 50 bini aşkın muhtarla birlikte Türkiye'de tüm ölçeklerde bütün meseleleri takip etme konusunda büyük bir katkı sağlandığını dile getirdi.

Kazalar azaldı

Trafik, uyuşturucu, asayiş konusunda bir politika belgesi oluşturduklarını, bunların da olumlu geri dönüşünü aldıklarını ifade eden Soylu, trafikte ölümlü ve yaralamalı kazaların azaldığını anımsattı.

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