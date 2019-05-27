Ekrem İmamoğlu, Yunan gazeteciyle çektirdiği o karenin detaylarını açıkladı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçimi öncesi Yunan gazeteciyle kısa bir görüşme yaptığını o fotoğrafın da röportaj esnasında çekildiğini açıkladı.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Yunan medyasına yönelik açıklamada bulunması tartışma yaratmıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun kampanya ofisinden yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"On dakika dahi sürmedi"

Yunan medyasıyla ilgili tartışma, bir internet gazetesi olan Themanews üzerinden, bu gazeteden Güneş gazetesinden alıntılama yapmasıyla başladı. Yani Etnos üzerinden başlamadı. Kıytırık ifadesi, o internet gazetesi ile ilgilidir. Etnos'a gelince... Muhabir, Ekrem İmamoğlu'nun bir programını izlemek istedi. İzlemesi 29 Mart günü Ümraniye'den öğleden sonra başladı. Başkan'la seçim otobüsünde bir fotoğraf çekimi yaptı, birkaç soru yöneltti, yanıtını aldı. Bunlar da işsizlik, kadın hakları, siyasi programlar çerçevesinde kaldı. On dakika dahi sürmedi. Muhabir, söz konusu yazısını seçimden sonra kaleme aldı.