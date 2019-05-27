Aziz Yıldırım'dan FBTV'ye sitem: Doğum günümü bile kutlamadı

Aziz Yıldırım, bir daha Fenerbahçe'de başkanlık yapmayacağını belirtirken ''Sakın bölünmeyin. Ortak noktamız Fenerbahçe. FBTV'yi ben kurdum ama bir doğum günümü bile kutlamadı." diyerek sitem etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 15'i tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam edilirken Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, açıklamalarda bulundu.

''FETÖ, hala bitmemiştir''

Yıldırım, ''Bu dava sadece bizim değil, Fenerbahçe'nin davasıdır. Geldiğimde gördüğüm manzara iyi değildi. Uzun zamandır gelmediğimiz için ortam boş kalmış. Yalan ifadeler veriliyor. Ben 14 Şubat'ta 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' demiştim. Sonra 15 Temmuz'da birçok insanımız şehit oldu. FETÖ, hala bitmemiştir. Bu örgütü öyle 3 yılda 5 yılda bitiremezsiniz." dedi.

''Bir daha Fenerbahçe başkanlığı yapmayacağım''

Birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Aziz Yıldırım, ''Fenerbahçe birliğini bozmamalı, Fenerbahçe birliğini bozarsa daha kötü günler gelir. Ben bir daha Fenerbahçe başkanlığı yapmayacağım ancak hayatımı verdiğim Fenerbahçe'den de vazgeçmem mümkün olamaz. Ben Fenerbahçe'ye küsemem, darılamam. Yönetimler görevlerini yapamazsa giderler, yerlerine yenileri gelir." ifadelerini kullandı.

''FBTV'yi ben kurdum ama bir doğum günümü bile kutlamadı''

''Sakın bölünmeyin. Ortak noktamız Fenerbahçe. FBTV'yi ben kurdum ama bir doğum günümü bile kutlamadı." diyen Aziz Yıldırım, sitem ederken ''Ne Aziz Yıldırımcı olun ne Ali Koçcu olun. Bugün FB TV bir doğum gününü bile kutlamıyor. Orayı ben kurdum, acıları ben çektim. En büyük paydamız Fenerbahçe olmalı. Böyle olmazsa elimizden Fenerbahçelilik gider." şeklinde konuştu.

Şekip Mosturoğlu: Bu dava FETÖ’nün Türk mahkemelerine hesap vermesi açısından önemli

Şekip Mosturoğlu ise "Kamuoyunda, bu davanın artık yeteri kadar gündemde olmadığı eleştirileri vardı. Bugün bunun bir başlangıcı olacak. Gördüğümüz üzere camiamız harekete geçerse yeniden bu davayı gündeme getirebiliyor. Bu davanın bir an önce karara bağlanmasını istiyoruz. Bu dava FETÖ’nün Türk mahkemelerine hesap vermesi açısından önemli." dedi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "bir numaralı" sanık FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 35 yıldan 85 yıla kadar, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın 35 yıldan 78 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında 35 yıldan 80 yıla kadar hapis cezası öngörülen iddianamede, eski milletvekili İlhan İşbilen ve iş adamı Muammer İhsan Kalkavan'ın 35 yıldan 85 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İddianamede, dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, Prof. Dr. Suat Yıldırım, avukat Orhan Erdemli, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ve avukat Cemalettin Mutlu ile diğer 95 sanık hakkında da çeşitli sürelerle hapis cezaları talep ediliyor.