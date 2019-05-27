Emzirme döneminde anneler nasıl beslenmelidir?

Emzirme döneminde annelerin beslenmesine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunan Diyetisyen Sezen Çetinkaya, "Gebelik dönemi beslenmesi bebek sağlığı üzerinde en önemli dönemdir." dedi.

Gebelik döneminden sonraki dönemin emziklilikte annenin beslenmesidir" diyen Çetinkaya, önerilerde bulundu.

Emzirme döneminde annenin harcadığı enerji miktarının doğrultusunda alacağı yeterli ve dengeli bir beslenme, süt verimini arttırırken annenin depolarını da koruyacağını ve kolaylıkla kilo vermesini sağlayacağını ifade eden Çetinkaya;

“Anne kalsiyumdan zengin süt ürünleri tüketmeli, taze sebze ve meyve tüketmeli, D vitamini desteklenmeli, çay-kafein- alkol tüketiminden kaçınılmalı, yaklaşık 4 lt kadar sıvı almalıdır."

"Bir çok annenin şikayeti sütüm gelmiyor veya sütüm çocuğuma yetmiyor. Verimli bir emzirme dönemi için; Anne kendine güvenmeli ve sütünün çocuğuna yeteceğine inanmalıdır."

Uykudan uyanmasını beklemeyin

"Doğru emzirme tekniğini öğrenmeli. Yine en önemlisi doğumdan sonraki ilk yarım saat -1 saat içerisinde emzirme başlamalı, anne bebeği sık sık emzirmeli, saat sınırı koymamalı veya emzirmek için uykudan uyanmasını beklememelidir."

"Bu yaş gurubundaki çocuklara öğün sayısı sınırı koymamalısınız. 6-8. Haftalık bebekler kendi öğün düzenini oturtmaya başlayacaklardır. Anne sütünün yetmediğini ve sürekli aç kaldığını düşünüyorsa bebeğin tartı alımını kontrol etmeli, düzenli kilo artışı var ise, günde 6-8 kez bezini ıslatıyorsa, emdikten sonra gazını çıkartıyor ve sakinleşip uyuyorsa anne sütünün yettiğini anlarız ve mama vermesi gerekmez."

Daha çok emzirilmeli

"İlk 6 ay anne sütünün dışında mama, ek gıda, devam sütü veya su verilmemelidir. Sütünüzün daha çok gelmesi için bebeğinizi daha çok emzirmelisiniz. Sevgili anneler unutmayın bebeğim doymadı diye endişelenip verdiğiniz her ek gıda sütünüzün azalmasına sebep olacaktır” açıklamalarında bulundu.