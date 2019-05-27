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Fatih Terim'in sözleşmesinde bomba detay! 5 yıldaki kazancına bakın

Fatih Terim'in sözleşmesinde bomba detay! 5 yıldaki kazancına bakın

Galatasaray'la olan sözleşmesini uzatan Fatih Terim'in kontratındaki detay dikkat çekerken tecrübeli hoca 5 yıl içinde servet kazanacak.

Şampiyonluk kutlamalarında teknik direktör Fatih Terim'le yeni sözleşme imzalayan Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, İmparator'un görev süresini 5 yıl olarak açıkladı ama mukavele 2+3 yıl şeklinde.

Sabah'ta yer alan habere göre; Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetimin görev süresi 2 yıl sonra biteceği için 2021'de yeni seçilecek yönetime tecrübeli hocanın 3 yıllık opsiyon hakkı bırakıldı.

Mali şartlarda değişiklik yapılmadı
Çifte şampiyonlukla tamamlanan bu sezon 3 milyon Euro kazanan Fatih Terim, şampiyonluk primi olarak da 500 bin Euro alacak. Sözleşmesinde para ve süre konusunda görüş belirtmeyen Terim'in mali şartlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

5 yıl içinde 100 milyon TL kazanmış olacak
Yıllık 3 milyon Euro kazanmaya devam edecek İmparator, şampiyonluk halinde yine 500 bin Euro bonus alacak. Yeni sözleşmesinde ücreti TL olarak ödenecek Fatih Terim, 2024'e kadar görevde kalırsa 5 yıl içinde 100 milyon TL kazanmış olacak.

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