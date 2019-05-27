İzmir Tire'de sigara fabrikasında kazan patladı: 1 ölü 1 yaralı
İzmir'in Tire ilçesindeki bir sigara fabrikasında, üretim kazanında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
İzmir'de Tire Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sigara fabrikasında, bugün saat 09.00 sıralarında, üretim kazanı büyük bir gürültüyle patladı.
Kazanın yakınında bulunan işçilerden Mustafa Ulaşır yaşamını yitirirken, Sercan Özaşçı yaralandı.
Özaşçı ambulansla Tire 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.