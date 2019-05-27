Nagehan Alçı, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nu bakın hangi konuda birbirine benzetti!

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "İki turnusol: Dersim katliamı ve 27 Mayıs darbesi" başlığıyla yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Dersim katliamına dair vizyonlarının tamamen aynı olduğunu söyledi.

Alçı, "Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve belediye meclisinin, şehirlerinin orijinal ve gerçek adına dönüş kararı aslında tüm Türkiye için mükemmel bir turnusol kağıdı oldu" ifadesini kullandı.

"2020’lerin Türkiye’sine çizdiğim tablo damga vuracaktır"

(...) "Bir halk olarak biz Türkler esasen ikiye ayrılıyoruz: Dersim’in Kürt ve Alevi halkına yapılan kıyımı meşru bulup bu zulmü savunanlar ve bu korkunç katliamın yaşanmasından ötürü utanç duyanlar." değerlendirmesi yapan Alçı, Aynı şekilde zulmü yaşamış şehrin adının faşist general Abdullah Alpdoğan’ın ‘Devletin tunç eli bu kente damgasını vurmuştur’ demesine atıfla Tunceli olmasını savunanlar ve buna karşı çıkanlar. Göreceksiniz ki, 2020’lerin Türkiye’sine şu anki siyasal saflaşmalar değil bu yukarıda çerçevesini çizdiğim tablo damga vuracaktır. Konjonktürel değil, gerçek siyasal ayrışma budur." diye yazdı.

"Darbeciliği savunurlarsa bedel ödemekten korktukları için..."

(...) Alçı, "Dersim katliamını savunan bu faşizan zihniyetin esasen bilinçaltında 27 Mayıs rezaletini de devrim gibi gördüğünü ve Menderes’in layığını bulduğunu düşündüğünden hiç kuşku duymayın. Fakat şu an konjonktür müsait olmadığı ve darbeciliği savunurlarsa bedel ödemekten korktukları için 27 Mayıs askeri darbesini destekleyemiyorlar." ifadelerini kullandı.

Portakal'ın dersim tweeti

(...) Alçı, "Bence gerçek özgürlükçü solcularla, faşizmi solculuk olarak satanları ayrıştıran iki büyük turnusol da Dersim ve 27 Mayıs filtreleri. Ülkemizin problemli medya düzeni yüzünden insanların mahkum olduğu sahte muhalefet simgelerinden Fatih Portakal’ın bu Dersim tartışmasıyla ilgili faşizan twitlerini de ben bu yazıdan öğrendim. Utanç verici gerçekten…" dedi.

"Dersim katliamına dair vizyonu tamamen aynı"

Alçı sözlerini şöyle sürdürdü: Yani belki ayrıştıkları çok konu var ancak Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun Dersim katliamına dair vizyonu tamamen aynı. Ama öyle bir hava var ki dikkat edin her iki siyasetçi de bu kadar gündem olan bir tartışmaya dair bir küçük cümle bile kurmuyor ya da kuramıyor.

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