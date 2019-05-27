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Enes Batur'un eşi Damla Aslanalp kimdir kaç yaşında?

Enes Batur'un eşi Damla Aslanalp kimdir kaç yaşında?

Enes Batur'un bilmeceye dönüşen evliliği kafaları karıştırmaya devam ediyor. Film sahnesi dense de Enes Batur evliliği hakkında hepsi gerçek dedi. Peki daha 21 yaşında olan fenomen Enes Batur'un eşi olan oyuncu Damla Aslanalp kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

Damla Aslanalp'ın adı son günlerde Enes Batur ile sürpriz bir şekilde evlenmesinin ardından sıkça duyulmaya başladı. Herkes Enes Batur'un Gerçek Kahraman adlı filmi için evlendiğini ve oyun olduğunu söylese de Enes Batur evliliğinin arkasında durdu ve hayatımın en doğru kararını verdim diyerek eşi Damla Aslanalp'a sahip çıktı. Peki 29 yaşında olan güzel oyuncu Damla Aslanalp  kimdir, hangi dizilerde oynadı? 

Damla Aslanalp kimdir: Enes Batur ile evlilik kararı alan Damla Aslanalp, 1990 yılında Almanya’da doğmuştur.

Almanya’da düzenlenen Miss Turkuaz yarışmasına 2013 yılında katılmış ve üçüncü seçilmiştir.

Mahsun Kırmızıgül’ün keşfetmesi üzerine 2014 yılında Kadim Dostum dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Daha sonra Filinta ve Hayat Sevince Güzel dizilerinde rol almıştır.

Fox Tv’de yayınlanan; başrolü Fikret Kuşkan ve Emel Çölgeçen’in paylaştığı Kırlangıç Fırtınası dizisinin kadrosunda yer almakta ve Maral karakterini canlandırmaktadır.

YER ALDIĞI PROJELER

Kırlangıç Fırtınası  
Hayat Sevince Güzel
Kadim Dostum
Filinta

Mordkommıssıon - TV Filmi 2016

ENES BATUR KİMDİR: Antalyalı olan Enes Batur, 9 Nisan 1998 tarihinde dünyaya geldi. Soyadı Sungurtekin olan Enes Batur, Youtube’da bilgisayar ve konsol oyunları hakkındaki inceleme videoları ile üne kavuştu.

Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak 2018'de vizyona girdi. Filminde kendi gibi Youtuber olan sevgilisi Başak Karahan da yer aldı ancak ikili 2018’in yaz aylarında ayrılık kararı aldı.

Enes Batur, Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde eğitimini sürdürüyor.

Yaşamını Antalya’da sürdüren Enes Batur, “İstanbul’a taşınacak mısın?” sorusuna şu yanıtı vermişti: Sanmıyorum. İnternete girdiğin zaman her yer büyük şehir gibi… Artık şehirde olman gerekmiyor.

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