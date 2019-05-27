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Barcelona'dan flaş Arda Turan kararı

Barcelona'dan flaş Arda Turan kararı

Barcelona, Medipl Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Arda Turan'ın elden çıkarma kararı aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a elenen ardından da Kral Kupası'nı Valencia'ya kaptıran Barcelona'da yeni sezon öncesi tam 11 isimle ilgili radikal kararlar alındı. Sport gazetesi Katalan ekibinin yollarını ayıracağı isimleri tek tek sıraladı. Bu isimler arasında Arda Turan da yer aldı.

Valverde yolcu
Ayrıca kulübün başkanı Josep Maria Bartomeu ve takımın yıldızı Lionel Messi'nin İspanyol teknik adam Ernesto Valverde ile gelecek sezon çalışmaya sıcak bakmadıkları ifade ediliyor.

Barcelona dönemi bitti
Sport, daha önce de Arda Turan ile ilgili bir haber kaleme almış, oyuncunun İspanyol kulübündeki döneminin artık sona ereceğini kaydetmişti.

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