Atalanta tarihinde bir ilki gerçekleştirdi

İtalya liginin son haftasında Sassuolo'yu 3-1 yenen Atalanta, tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

İtalya Serie A'nın 38. haftasının ardından Juventus ve Napoli'den sonra gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek diğer iki takım da belli oldu.

Atalanta, sahasında Sassuolo'yu Zapata, Gomez ve Pasalic'in golleriyle 3-1 yenerek, ligi 69 puan ve averajla 3. sırada bitirdi.

Inter de seyircisi önünde oynadığı Empoli maçını Keita ve Nainggolan'ın golleriyle 2-1 kazanarak aynı puanla 4. sırayı aldı.

Böylece Atalanta ve Inter, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Atalanta bunu tarihinde ilk kez başardı.