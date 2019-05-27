Bartu Küçükçağlayan kaç yaşında sevgilisi Merve Özgüle kimdir mesleği

Oyuncu ve müzisyen olan Bartu Küçükçağlayan hayatımın aşkı dediği sevgilisi psikolog Merve Özgüle ile nişanlandı. Aile arasında nişan yüzüklerini takan çiftin düğünü ise yaz ortasında yapılacak. Peki 36 yaşındaki Bartu Küçükçağlayan'ın sevgilisi Merve Özgülle kimdir, kaç yaşında ne iş yapıyor?

Jet Sosyete dizisi ile birlikte Büyük Ev Ablukada adlı müzik grubunun solistliğini üstlenen Bartu Küçükçağlayan evlilik kararı aldı. Ünlü oyuncu, sevgilisi Merve Özgüle ile nikah hazırlıklarına başladı.

Küçükçağlayan ile klinik psikolog Özgüle, yaz yerine sonbahar düğünü yapmayı tercih etti. Çifte yakın kaynaklar, ikilinin önümüzdeki eylül ayında sade bir törenle hayatını birleştireceğini söylüyor.

Oyuncu Bartu Küçükçağlayan, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Merve Özgüle ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, aile arasında düzenlenen sade bir tören ile nişanlandı. Küçükçağlayan, mutlu haberi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile takipçilerine duyurdu.

Nişanlısı ile dans ettikleri anları, "Çünkü eğer hoşuna giderse, bir yüzük takmalısın" notuyla yayınlayan Bartu Küçükçağlayan'ın paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN KİMDİR: Bartu Küçükçağlayan (23 Nisan 1983, Eskişehir), müzisyen, tiyatro, televizyon ve sinema oyuncusudur.

Eskişehir’de doğan Küçükçağlayan 2001’de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı kazanarak İstanbul’a gitti. Eğitimi sırasında, 2004 yılında Kent Oyuncuları topluluğunun İnishmore’lu Yüzbaşı oyununda rol aldı. 2005-2007 yılları arasında topluluğun Kumarbazın Seçimi oyununda rol alan Küçükçağlayan, 2004 yılından itibaren televizyon dizilerinde de rol almaya başladı. Haziran Gecesi, Çapkın ve Binbir Gece dizilerinde oynadı. 2007-2008 sezonunda Yeni Kuşak Tiyatro topluluğunun Şeylerin Şekli oyununda başrollerden Adam’ı canlandırdı. 2012 ile 2014 arasındaYalan Dünya isimli dizide Orçun karakterini canlandırdı.

Kumarbazın Seçimi’ndeki oyunculuğu ile dört ödül kazandı ve Şeylerin Şekli ile övgü topladı.

Küçükçağlayan, Çoğunluk isimli sinema filmindeki Mertkan rolüyle 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde en iyi erkek oyuncu ödülü dahil birkaç ödül kazandı.

Kendisi aynı zamanda, Canavar Banavar takma ismi ile Büyük Ev Ablukada isimli grubun solistidir ve gitar çalmaktadır.