Diyarbakır'da korkunç olay: Polis memuru kadın meslektaşını silahla öldürdü

Diyarbakır'da polis memuru Muharrem Y, tartıştığı meslektaşı Merve Ü'yü silahla öldürdü.

Diyarbakır'da merkez Yenişehir İlçesi Fabrika Mahallesi'ndeki bir binada silah sesi duyan vatandaşlar durumu 155 Polis İmdat hattına iletti.

Olay yerine gelen ekipler girdikleri evde Merve Ü'yü ağır yaralı halde buldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Merve Ü, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Muharrem Y, daha sonra gittiği polis merkezinde teslim olurken, ilk ifadesinde aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine ateş ettiğini söylediği öğrenildi.