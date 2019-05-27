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Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın yerine bomba isim

Medipol Başakşehir, Beşiktaş'la el sıkışan Abdullah Avcı'nın yerine Hırvat teknik adam Slaven Bilic ile anlaşma sağladı.

Şampiyonluğu son maçta Galatasaray'a kaptıran Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'la anlaşmasının ardından yeni hocanın kim olacağı merak ediliyordu. Bu soru cevabını buldu.

Gazeteci Nebil Evren, NTV'deki 90+ programında Slaven Bilic'le görüşülerek prensip anlaşmasına varıldığı bilgisini verdi. Buna göre Hırvat teknik adam ülkesine dönecek ve birkaç gün içinde sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a gelecek.

Kasımpaşa maçını izlemişti
Bilic, İstanbul'a antrenörlerle ilgili bir toplantıya katılmak için gelmiş; Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçını yerinde takip etmişti.

Başakşehir dağılıyor
Emre Belözoğlu, Visca, İfran Can Kahcevi ve Mert Günok'un Fenerbahçe'ye gideceği konuşulurken Demba Ba'nın yanı sıra Adebayor da Başakşehir'den ayrılıyor.

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