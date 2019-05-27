Quaresma'dan Şenol Güneş paylaşımı

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı takımdan ayrılarak A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen Şenol Güneş için veda paylaşımında bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden Şenol Güneş ile sarıldığı bir fotoğrafını paylaşan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, "Bana öğrettiniz her şey için, yaşattığınız sevinçler için çok teşekkür ederim. Karakterinize hayranım. Geleceğiniz için size iyi şanslar dilerim, milli takım gerçekten iyi ellerde" ifadelerini kullandı.



Beşiktaş'ın başında son kez sahaya Kasımpaşa maçıyla çıkan Şenol Güneş, siyah-beyazlı takım teknik direktörlüğünü galibiyetle tamamladı.

2015-2016 sezonunda takımın başına geçen ve 2 şampiyonluk yaşayan Güneş yönetiminde Beşiktaş, 199 resmi karşılaşmada 117 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 yenilgi aldı.

Söz konusu 199 karşılaşmada 404 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 283 gol gördü.