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Hatayspor'un rakibi Gazişehir Gaziantep oldu

Hatayspor'un rakibi Gazişehir Gaziantep oldu

Normal süresi ve uzatmaları 2-0 biten karşılaşmada Gazişehir Gaziantep, Osmanlıspor'u penaltılarda 9-8 yenerek Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor'un rakibi oldu.

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Gazişehir Gaziantep penaltılarda Osmanlıspor'u 9-8 yenerek finalde Hatayspor'un rakibi oldu.

Karşılaşmanın normal süresi 2-0 Osmanlıspor üstünlüğü ile sona erdi. Osmanlıspor karşılaşmanın ilk yarısını Mehmet Yiğit'in attığı golle 1-0 önde tamamlarken ikinci yarıda ise Sinan Kurt'un attığı golle karşılaşmayı uzatmalara taşıdı.

Mücadelenin uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmazken seri penaltı atışları sonucunda adını finale yazdıran taraf Gazişehir oldu. 

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