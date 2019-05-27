Hatayspor'un rakibi Gazişehir Gaziantep oldu
Normal süresi ve uzatmaları 2-0 biten karşılaşmada Gazişehir Gaziantep, Osmanlıspor'u penaltılarda 9-8 yenerek Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor'un rakibi oldu.
Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Gazişehir Gaziantep penaltılarda Osmanlıspor'u 9-8 yenerek finalde Hatayspor'un rakibi oldu.
Karşılaşmanın normal süresi 2-0 Osmanlıspor üstünlüğü ile sona erdi. Osmanlıspor karşılaşmanın ilk yarısını Mehmet Yiğit'in attığı golle 1-0 önde tamamlarken ikinci yarıda ise Sinan Kurt'un attığı golle karşılaşmayı uzatmalara taşıdı.
Mücadelenin uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmazken seri penaltı atışları sonucunda adını finale yazdıran taraf Gazişehir oldu.