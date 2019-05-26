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Mehmet Topal'a tepkilere Ersun Yanal'dan sitem

Mehmet Topal'a tepkilere Ersun Yanal'dan sitem

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, sarı lacivertli tribünlerin tepkisine maruz kaldı. Bir kısım taraftar Mehmet Topal’ı ıslıklarken bir kısım ise tezahüratla destek verdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, taraftarların Mehmet Topal'a olan tepkisini eleştirdi.

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Fenerbahçe’nin evinde Antalyaspor’u ağırladığı müsabakada sarı lacivertli taraftarlar Mehmet Topal’a tepki gösterdi.

Müsabaka içerisinde bir kısım taraftar Topal’ı ıslıklarken bir kısım ise tezahüratlarla destek verdi.

Islıklanma esnasında Mehmet Topal tribünleri alkışlarken teknik direktör Ersun Yanal ise taraftarın sakinleşmesi için tribünlere tepki gösterdi.

Ersun Yanal sitem etti

Taraftarların futbolcu Mehmet Topal'a olan tepkisini eleştiren Ersun Yanal, "Bu formayı kutsal yapan sahadaki terleyen futbolculardır. Bu terler bizi kutsal yapar. Giren her oyuncumuz bu kutsal formayı terlettiği sürece değerlidir. Maalesef yaşananlara, Mehmet Topal'a yapılan eleştiriye katılmıyorum. Üzülüyorum, onaylamıyorum" ifadelerini kullandı.

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