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Denizli'de 2 motosiklet çarpıştı 1 ölü 3 yaralı

Anadolu Ajansı
Denizli'de 2 motosiklet çarpıştı 1 ölü 3 yaralı

DENİZLİ’nin Merkezefendi ilçesinde tarla yolunda motosikletiyle başka bir motosiklete arkadan çarpan genç hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, 2 motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akköy'den Aşağışamlı Mahallesi istikametine giden Mehmet Aslan (18) yönetimindeki 20 BD 534 plakalı motosiklet, tarla yolu mevkisinde, iddiaya göre, toprak yolda oluşan toz dolayısıyla görüş mesafesinin düşmesi üzerine aynı yöne giden arkadaşı ehliyetsiz sürücü E.E.'nin (15) kullandığı 20 BE 629 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle tarlaya savrulan Aslan, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada, diğer sürücü E.E. ile motosikletlerdeki F.G. ve M.B.A. isimli gençler ise yaralandı.

Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. 

Mehmet Aslan'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

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