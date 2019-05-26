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Eşref Kolçak kimdir Eşref Kolçak'ın eşi ve çocukları

Eşref Kolçak kimdir Eşref Kolçak'ın eşi ve çocukları

Ünlü oyuncu Eşref Kolçak hayatını kaybetti. Peki, Eşref Kolçak kimdir, kaç yaşında neden öldü? Eşref Kolçak'ın cenazesi nereden, ne zaman kaldırılacak? Harun Kolçak'ın babası Eşref Kolçak kimdir?

Türk sinemasının emektar oyuncusu Eşref Kolçak 92 yaşında hayatını kaybetti.

Gemlik Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden usta sanatçı, geçtiğimiz ocak ayında akciğerlerinin su toplaması nedeni ile hastaneye kaldırılmıştı.

Ünlü sanatçının cenazesi salı günü Gemlik'te toprağa verilecek.

Eşref Kolçak kimdir?

Eşref Kolçak Erzurum, İspirlidir ve 28 Ocak 1927 tarihinde doğmuştur. Kova burcu erkeğidir. 1941 yılında İstanbul'a geldi. Kasımpaşa'da oturdu. Sultan Ahmet Erkek Sanat Enstitüsü'nü bitirdi. Tesfiyecilik, marangozluk okudu. Marangozluk ve ayakkabı tamirciliği gibi işlerde çalıştı. Kasımpaşa'da oturduğu zamanlarda marangoz dükkanı ve mobilya mağazası vardı.

1944 yılında Atilla Revü Opereti'nde tiyatroya başlayan sanatçı, 1945 yılında Ses Tiyatrosuna geçti. 1947 yılında figüranlıktan oyunculuğa geçtiği film Cahide Sonku ile birlikte oynadığı 'Fedakar Ana' filmi olmuştur. 1950'li ve 60'lı yıllarda, melodram ve kahramanlık filmlerinin jönü olarak çıktı karşımıza. Bir Şoförün Gizli Defteri (Atıf Yılmaz), Namus Uğruna, Düşman Yolları Kesti (Osman F. Seden) önemli filmlerinden bazılarıdır. Sanat hayatı boyunca 200'e yakın sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı

Eşref Kolçak, 1955 de Özcan Kolçak ile evlendi, eşi 13 ocak 2010 da vefat etti. Eşref Kolçak, pop müzik sanatçısı Harun Kolçak‘ın babasıdır. Kanser tedavisi gören pop müzik sanatçısı olan oğlu Harun Kolçak, 20 Temmuz 2017'de hayatını kaybetmişti.

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Ünlü sanatçı Eşref Kolçak hayatını kaybetti
Foto Galeri Ünlü sanatçı Eşref Kolçak hayatını kaybetti Galeriye Gözat
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