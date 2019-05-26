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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'ye tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'ye tebrik telefonu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ı tebrik etti.

KKTC'de Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi'nin (HP) koalisyon hükümeti kurulması için anlaşmaya varılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu anlaşmanın ardından Başbakanlık görevini devralan Ersin Tatar ile KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olan Kudret Özersay'ı tebrik etti ve başarılar diledi. 

Görüşmede, ikili ilişkiler ile Doğu Akdeniz'de son dönemde yaşanan gelişmeler de ele alındı.

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