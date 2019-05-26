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Bir fincan şekersiz çay kaç kalori- Kalori hesaplama cetveli

Bir fincan şekersiz çay kaç kalori- Kalori hesaplama cetveli

Yazın yaklaşması ile birlikte birçoğumuz yediğimize içtiğimize dikkat eder oldu. Peki özellikle yemeklerin yanında tercih ettiğimiz 1 fincan şekersiz çay kaç kalori var dersiniz? Sizler için bir fincan şekersiz çayın kaç kalori ettiğini ve besinlerin kalori değerlerini hesapladık.

Bir fincan şekersiz çay kaç kalori var sorusu yazın yaklaşması ile birlikte sık sık aranmaya başladı. Yaza daha sıkı ve fit bir şekilde girmek isteyenler diyet programlarına bakmaya başladı bile. Peki özellikle yemeklerin yanında içtiğimiz 1 fincan şekersiz çay kaç kalori var biliyor musunuz?

Ortalama 100 ml 1 fincan şekersiz çayda  3 kalori vardır. Peki gün içinde sıkça tükettiğimiz elma suyu, gazlı içeçekler, meyveli soda, portakal suyu ve sade kahvedea kaç kalori biliyor musunuz? Kalori cetveline göz atın!

EKMEK YARARLI MI ZARARLI MI: Ekmek bazı uzmanlara göre gereksiz ve hatta zararlı bile olsa, faydaları olduğu da yadsınamaz. B1, B2, B3, B9, demir, tiamin, riboflavin, niasin, folik asit gibi değerli vitamin ve mineralleri içerir. Vücuda gereksinim duyduğu vitaminleri veren, enerji sağlayan, kan hücresi oluşumuna destek sağlayan ve sinir sisteminin korunmasını sağlayan bir yiyecek olan ekmek, kalp sağlığını koruyucu folat sayesinde de  önemini pekiştirir.

Ama işlemden geçmiş ekmekler bu çok değerli mineral ve vitaminlerin çoğundan yoksundur. Bu sebeple ekmeği evde yapmak, onu besin değeri açısında çok daha değerli kılar.

Bir adet ekmekte glusit, su, protein, lipit ve madeni tuzlar bulunur.

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