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Trump'tan Kuzey Kore açıklaması

Anadolu Ajansı
Trump'tan Kuzey Kore açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, "Kuzey Kore, halkımın bir kısmını rahatsız eden küçük silahlar ateşledi. Ancak bunlar beni rahatsız etmedi" dedi.

Japonya'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin kısa menzilli füze denemeleriyle ilgili rahatsızlık duymadığını belirtti.

Japonya'nın yeni imparatoru Naruhito için yapılacak törene katılmak üzere başkent Tokyo'yu ziyaret eden Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan Kuzey Kore'nin kısa menzilli füze denemeleriyle ilgili, "Kuzey Kore, halkımın bir kısmını rahatsız eden küçük silahlar ateşledi. Ancak bunlar beni rahatsız etmedi" ifadelerini kullanarak, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un verdiği sözü tutacağına inandığını belirtti.

Tokyo'da bugün Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile golf oynayan Trump, Ryogoku Kokigikan salonunda yapılan sumo şampiyonasını izledi.

Trump dün Toyota, Nissan, Honda, SoftBank ve Rakuten gibi Japon firmalarının temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya gelmişti. Trump, burada yaptığı açıklamada, ABD'de yatırım yapmak için daha iyi bir zaman olmadığını söylemişti. Trump ayrıca, iki ülke arasındaki ticari dengesizliğine yönelik adalete dayalı, iki ülkenin de yarar sağlayacağı bir anlaşma yapmak istediğini dile getirmişti.

Trump'ın Japonya ziyareti kapsamında Japonya Başbakanı Abe ile ABD-Japonya ikili ticari ve güvenlik ilişkilerini, İran ve Kuzey Kore meselelerini görüşmesi bekleniyor.

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