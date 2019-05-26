Süleyman Soylu'dan S-400 açıklaması! Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rusya'dan alınacak S-400 füze savunma sistemleriyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Soylu; ''Türkiye'nin herhangi bir noktasına uzun menzilli bir füzeyle saldırabilirler. Yarın eyvah para etmez" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Şebinkarahisar Ocaktaşı Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen sahur programında vatandaşlarla bir araya gelen Soylu'nun gündeminde 31 Mart'ta yapılan yerel seçimler ve S-400 füze savunma sistemleri vardı.

Soylu, 31 Mart'ta Ankara, Antalya gibi bazı illerde seçimi kaybettiklerini, 'başımızın üzerine' diyerek milletin tercihine saygı duyduklarını söyledi. İstanbul seçimlerinde ise haksızlığa uğradıklarını öne süren Soylu, şöyle konuştu:

"Ben çocukluğumdan itibaren bu işin içerisindeyim. İlçe seçim kurulu üyeliği, gençlik kolları başkanlığı, il ve ilçe başkanlığı, milletvekilliği ve bakanlık yaptım. Ben hayatımda böyle bir seçim görmedim. Bir seçim sonucuna itiraz edilir de, sandıkların yüzde 10'u açılır da fark 29 binden 13 bine mi düşer? Biz hakkımız savunmayalım mı yani? Biz bütün sandıkları açın dedik. Açtılar mı? Hayır. Açılsaydı 23 Haziran'a gerek olmazdı."

Yarın eyvah para etmez

Rusya'dan alınması planlanan savunma sistemi hakkında da konuşan Soylu, "Almayalım mı S-400'leri. Hani bağımsızlık, hani özgürlük? Bugün imkanımız oldu, bugün alabiliyoruz. Dün imkanımız yoktu. Sadece para imkanı değil, özgüvenimiz ve gücümüz yoktu ama bugün tam anlamıyla var. Allah muhafaza, Türkiye'nin herhangi bir noktasına uzun menzilli bir füzeyle saldırabilirler. Yarın eyvah para etmez" ifadelerini kullandı.

Soylu, milletin her şeyi bilen ve kararını ona göre veren bir anlayışa sahip olduğunu belirterek "Allah bizi size karşı mahcup etmesin. İstanbul bir karar verecek. Ya küresel güç merkezi olacak ya da küresel sistemin arka bahçesi olacak. Bize arka bahçe olmak hiçbir zaman yaraşmadı, biz yapmak istesek de bu topraklar bunu kabul etmez" dedi.