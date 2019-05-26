Fener'in istediği Balotelli'den veda mesajı

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan İtalyan golcü Mario Balotelli, sosyal medya hesabından Marsilya taraftarına veda etti.

Devre arasında Nice'ten ayrılarak bir başka Fransız ekibi Olimpik Marsilya'nın yolunu tutan İtalyan golcü Mario Balotelli'nin adı, bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alıyordu.

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan 28 yaşındaki dünyaca ünlü santrfor, dün resmi Instagram hesabından yaptığı açıklamayla Sarı Lacivertliler'e müjdeyi verdi.

"Hedeflerimize ulaşamamış olsak da teşekkürler herkese''

Marsilya için bir veda mesajı yayımlayan Balo, "Hedeflerimize ulaşamamış olsak da bu harika 5 ay için antrenörümüz, teknik ekip, takım arkadaşlarım, başkan ve yöneticiler ve taraftara teşekkür ediyorum. Hepinize gelecek yıllarda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bonservisi elinde

Bonservisi elinde olan yıldız isim, sezonun ikinci yarısında Marsilya'yla çıktığı 15 maçta 8 kez fileleri sarstı.