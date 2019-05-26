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NBA'de finalin adı belli oldu

NBA'de finalin adı belli oldu

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın da forma giydiği Milwaukee Bucks'ı 100-94 yenen Toronto Raptors, Doğu Konferansı final serisini 4-2 kazanarak NBA finaline yükseldi.

Doğu Konferansı finalinde Milwaukee Bucks'ı 100-94 yenerek seriyi 4-2 kazanan Toronto Raptors, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Golden State Warriors'ın rakibi oldu.

Raptors, 3-2 önde olduğu Doğu Konferansı final serisinin 6. maçında, milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın da forma giydiği Bucks'ı ağırladı.

Etkili başladığı mücadelede ilk çeyreği 31-18 önde tamamlayan Bucks, devre arasına 50-43 üstün girdi.

İkinci yarıda yıldızı Kawhi Leonard'ın devreye girmesiyle skora ortak olan Raptors, üçüncü periyodunu 76-71 geride bitirdiği karşılaşmadan 100-94 galip ayrıldı.

Bu sonuçla finalde son iki yılın şampiyonu Golden State Warriors'ın rakibi olan Raptors, tarihinin ilk NBA finalini oynamaya hak kazandı.

Ev sahibi takımda Leonard, 27 sayı, 17 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ve 2 blokla oynadı. Kyle Lowry'nin 17 sayı, 8 asist, 5 ribauntluk performans ortaya koyduğu Raptors'ta Pascal Siakam 18, Fred VanVleet 14 sayı kaydetti.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 21 sayı, 11 ribaunt, 4 asist, Brook Lopez 18 sayı, 9 ribaunt, Khris Middleton 14 sayı, 4 ribauntla mücadele etti. Ersan İlyasova ise 21 dakika 30 saniye süre aldığı mücadeleyi 13 sayı, 6 ribaunt, 1 asistle tamamladı.

Warriors ile Raptors arasındaki NBA final serisi ilk maçı, 31 Mayıs Cuma günü TSİ sabaha karşı 04.00'te Toronto'da oynanacak.

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