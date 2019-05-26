HABER /  SPOR

Kayserispor Mensah’ı transfer etti

İhlas Haber Ajansı
Kayserispor Mensah’ı transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor transferde ilk imzayı attırdı.

Spor Toto Süper Lig’de hedefine ulaşmayı başaran İstikbal Mobilya Kayserispor, önümüzdeki sezonun hesaplarını yapmaya başladı. Teknik direktör Hikmet Karaman ile prensipte anlaşan ve transfer çalışmalarına hız veren İstikbal Mobilya Kayserispor yönetimi, ilk anlaşmayı yaptı.
 
Bu sezon sarı kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Bernard Mensah ile anlaşıldı. Bonservisi İspanya’nın Atletico Madrid takımında olan Mensah ile 3 yıllık anlaşma yapıldı. 

Atletico Madrid ile bonservis konusunda anlaşmaya varan İstikbal Mobilya Kayserispor’un İspanyol kulübüne ve Mensah’a ne kadar ödeme yapacağı ise kamuoyu ile paylaşılmadı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Peru'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Peru'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Adana'da kayıp çocuktan acı haber
Adana'da kayıp çocuktan acı haber
Emre'den sonra Fener'e 3 Başakşehirli daha
Emre'den sonra Fener'e 3 Başakşehirli daha
Süper Lig'de kirik maçlar! İki takım veda edecek
Süper Lig'de kirik maçlar! İki takım veda edecek
Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu! TIR kuyruklarını azaltacak takip sistemi geliyor
Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu! TIR kuyruklarını azaltacak takip sistemi geliyor
Beşiktaş'ta flaş Caner Erkin kararı
Beşiktaş'ta flaş Caner Erkin kararı
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'ın bayrağı köprülere asıldı
Galatasaray'ın bayrağı köprülere asıldı
31 mart sandık görevlisi ücretleri ne zaman ödenir?
31 mart sandık görevlisi ücretleri ne zaman ödenir?
İVME Finansman Paketi, üreticimize can suyu olacak
İVME Finansman Paketi, üreticimize can suyu olacak
Futbolda milli mesai başlıyor
Futbolda milli mesai başlıyor
NASA Mars bileti 2020 isim yazdırma nasıl yapılır paralı mı?
NASA Mars bileti 2020 isim yazdırma nasıl yapılır paralı mı?
Bekçilik sınavı örnek sorular 2019 bekçilik yazılı sınav soruları
Bekçilik sınavı örnek sorular 2019 bekçilik yazılı sınav soruları
Portekiz Kupası Sporting Lizbon'un
Portekiz Kupası Sporting Lizbon'un
Ramazan bayramı öncesi evde bakım maaşları yatacak mı?
Ramazan bayramı öncesi evde bakım maaşları yatacak mı?
Yorumlar