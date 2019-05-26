Bilic 4 yıl sonra dönüyor! İşte yeni takımı

Beşiktaş-Kasımpaşa maçını tribünden izleyen Slaven Bilic, yeniden Süper Lig'e dönüyor. Hırvat teknik adamın Kasımpaşa'nın başına geçeceği iddia edildi.

Spor Toto Süper Lig'in son hafta maçında Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı 3-2 yendiği maçını tribünden izleyen Slaven Bilic'in Türkiye'ye gelmesinin asıl sebebi ortaya çıktı.

Sabah gazetesinin haberine göre; Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra West Ham United ve Al Ittihad'ı çalıştıran Slaven Bilic'e tekrar Türkiye yolu gözüktü. Kasımpaşa ile Bilic el sıkıştı UEFA Pro Lisans kursunda konuşma yapmak için Türkiye'de bulunan Bilic'in Kasımpaşa ile görüştüğü kaydedildi.

Anlaşma sağlandı

Önceki gün Vodafone Park'ta Beşiktaş - Kasımpaşa maçını izleyen Hırvat teknik adamla büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

Hırvat teknik direktör Slaven Bilic, Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı tribünden takip etmişti.

Bilic'in performansı

Suudi Arabistan'da istediği sonuçları almakta zorlanan ve çıktığı 17 maçtan yalnızca 4 galibiyet çıkarabilen Hırvat hoca, 3 ay önce görevinden ayrılmıştı. 50 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'la çalıştığı iki sezonda şampiyonluk mücadelesi vermiş ancak üçüncülüğün ötesine geçememişti.