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Motosiklet kamyona çarptı! Sürücü ve arkasındaki yola savruldu

Motosiklet kamyona çarptı! Sürücü ve arkasındaki yola savruldu

BURSA'nın Karacabey ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada kamyona arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Bursa- İzmir karayolu Karacabey bağlantı yolunda meydana gelen kazada Bursa yönüne giden Kubilay K. (29) yönetimindeki motosiklet, aynı yöne giden Dursun D. (44) yönetimindeki 19 NE 959 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, Kubilay K. ile arkasında oturan arkadaşı Melih A. (24) yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı gençler, ambulansla ilk müdahalelerinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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