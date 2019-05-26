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İntihara kalkışan genç başaramayınca 112'yi arayıp yardım istedi

İntihara kalkışan genç başaramayınca 112'yi arayıp yardım istedi

 BURSA'nın İnegöl ilçesinde intihar etmek için dereye atlayan Ramazan B. isimli 19 yaşındaki genç, kendi imkanlarıyla sudan çıkıp 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi.

İnegöl ilçesi Kozluca Mahallesi'nde meydana gelen olayda bunalıma girdiği öne sürülen Ramazan B., motosikletiyle Kozluca Deresi'nin kenarına geldi.

Burada, motosikletinden inen Ramazan B., intihar etmek amacıyla dereye atladı. Bir süre sonra kendi imkanlarıyla sudan çıkan Ramazan B. 112 Acil Servis'i arayarak, yardım talep etti.

Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ramazan B., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ramazan B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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